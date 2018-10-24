Кемеровский университет познакомит школьников с агрокибернетикой

Кемерово, , 09:16 — REGNUM Знакомство школьников с деятельностью агрокибернетиков — для изучения основ робототехники и IT технологии — пообещали провести на осенних каникулах в Центре профессий будущего Кемеровского государственного университета. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба вуза.

Осенний каникулярный лагерь дневного пребывания пройдет с 1 по 9 ноября. В нем примут участие дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет.

«В течение сезона участники будут изучать основы робототехники и IT технологии, чтобы вместе с преподавателями Центра сконструировать миниатюру «Умной теплицы» для решения сложных задач агрономии», — говорится в сообщении.

Такая теплица, по замыслу организаторов, будет оснащена датчиками влажности и температуры, системой автоматического полива и умного освещения, последняя будет контролировать падение солнечных лучей и вовремя заменять их.

Кроме развития ценных прикладных технических навыков, создание проекта научит ребят слажено работать в команде и эффективно решать логические задачи. Участников смены ждут подвижные и развивающие игры, экскурсии, мастер-классы, 3-х разовое питание и захватывающий квест в финале.

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