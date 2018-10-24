Военные летчики ЮВО получили новейший вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор»

Ростов-на-Дону, , 08:39 — REGNUM Новый транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ («Терминатор») поступил на вооружение авиации Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Отмечается, что винтокрылая машина поступила на вооружение соединения армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, которое дислоцировано на территории Ростовской области.

Кроме того, в сообщении пресс-службы указано, что в рамках гособоронзаказа с начала 2018 года в авиационные соединения и воинские части ЮВО поступили на вооружение порядка десяти единиц авиатехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Минобороны РФ досрочно получило от холдинга «Вертолеты России» два вертолета Ми-8АМТШ-ВА («Терминатор»), способных работать в условиях Арктики.

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