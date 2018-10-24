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Украинские боевики пересели на западные вездеходы

Техника

ВСУ заменили советскую технику

Киев, 24 октября 2018, 07:50 — REGNUM  Боевики 93-й механизированной бригады ВСУ получили «багги» UTV, приспособленные для перевозки противотанковых установок «Стугна», сообщили 23 октября на официальной странице формирования в социальной сети Facebook.

Аббревиатура UTV расшифровывается как «Utility Task Vehicle» или автомобиль для вспомогательных нужд. Это лёгкий двухместный вездеход, способный ездить по любому рельефу.

Представители 93-й бригады отметили, что новый западный автомобиль заменит устаревшие советские «транспортёры переднего края».

Напомним, ПТРК «Стугна» — украинский противотанковый ракетный комплекс, разработанный украинским конструкторским бюро «Луч». Является аналогом пресловутых «Джавелинов», проданных американцами на Украину по истечении срока их эксплуатации.

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Вооруженные силы Украины
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