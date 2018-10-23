В РФ объявили конкурс на создание ремонтно-эвакуационной машины для Арктики

Москва, , 22:45 — REGNUM Российское Минобороны заявило о потребности разработать бронированную ремонтно-эвакуационную машину для арктических условий, следует из опубликованной 23 октября на сайте госзакупок заявки МО РФ на опытно-конструкторские работы (ОКР) в этом направлении.

Конкурс на проведение ОКР будет продолжаться до 26 ноября, после чего будет определен его победитель. Он должен будет до 10 ноября 2020 года разработать гусеничную двухзвенную ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-ГД (шифр «Эвакуатор ГМ»).

Напомним, что в арктических бригадах российской армии уже используются двухзвенные плавающие бронированные гусеничные тягачи ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ грузоподъемностью 10 и 30 тонн соответственно. Первый используется для транспортировки 57 бойцов с вооружением и боекомплектом в десантных отсеках, а на базе второго уже созданы арктические варианты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СА».

Как сообщало ИА REGNUM, укрепление обороны арктических рубежей России стало особенно важным после обнаружения на арктическом шельфе гигантских месторождений углеводородов и в свете развития Северного морского пути.

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