Страны НАТО договорились о совместной разработке подводных дронов

Брюссель, , 21:28 — REGNUM Страны, входящие в военно-политический блок НАТО, будут совместно разрабатывать беспилотные морские технологии для противодействия морским минам и подводным лодкам, сообщает 23 октября издание Defence News.

В опубликованном пресс-релизе участники проекта указывают, что развитие беспилотных систем способно переломить весь ход военно-морской технологической гонки.

Кроме того, в тексте отмечается, что взаимодействие традиционной военно-морской техники и беспилотников должно усилить «контроль над морями» стран-членов Североатлантического альянса.

В разработке подводных беспилотников согласились участвовать подписали тринадцать государств: Бельгия, Британия, Дания, Германия, Греция, Италия, Голландия, Испания, Норвегия, Польша, Португалия, США и Турция.

Стоит отметить, издание подчеркивает, что одной из причин этого соглашения стала обеспокоенность членов НАТО ростом технологических возможностей российских подводных лодок в вопросах скрытности и защищенности от систем обнаружения.

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