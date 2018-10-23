«Аллигаторы» Ка-52 глубоко модернизируют по опыту операции в Сирии

Москва, , 18:52 — REGNUM По опыту военной операции в Сирии российские военные заказали глубокую модернизацию разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», сообщает 23 октября газета «Известия».

Двухлетние опытно-конструкторские работы должны превратить «Аллигатор» в фактически новую боевую машину с беспрецедентными боевыми качествами.

В частности, бронирование вертолета будет полностью изменено за счет применения новых материалов. В итоге композитного бронирования вертолет должен будет выдерживать попадания 23-мм и 57-мм автоматических пушек. С нейтрализацией ракет переносных зенитно-ракетных комплексов Ка-52 уже сейчас справляется хорошо, поэтому главное внимание будет уделено защите от кинетических поражений без увеличения общей массы вертолета.

Новые оптико-электронные системы обеспечат экипажу возможность обнаружения и поражения бронированных целей на дальности свыше 10 км, тогда как сейчас это можно сделать на расстоянии 5 км.

В рамках модернизации должна завершиться разработка управляемой ракеты «Гермес-А» с дальностью действия 20 км, которая должна стать основным оружием нового «Аллигатора». Применяемая сейчас противотанковая ракета «Вихрь-М» позволяет уничтожать бронетехнику противника на расстоянии 10 км днем и 5 км ночью, что военные уже считают недостаточным.

Техническое задание обусловлено тем, что Ка-52 часто выполняют боевые задачи в тылу противника и участвуют в спецоперациях, иногда даже выполняя роль корректировщиков авиаударов штурмовой авиации.

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