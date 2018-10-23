Facebook остановил работу по созданию «волшебных умных очков»

Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Брендан Айриб, один из основателей Oculus (компания, производящая технологии виртуальной реальности), покинул свою должность в Facebook. Об этом Айриб рассказал на своей странице в соцсети.

Компания Oculus с 2014 года принадлежит Facebook, Брендан Айриб работал в ней с самого основания. Он не назвал причину своего ухода и не раскрыл, чем именно будет заниматься дальше. Айриб поблагодарил команды Oculus и Facebook, а также Марка Цукерберга. По словам Айриба, его уход из Facebook станет для него «первым настоящим перерывом за 20 лет».

Уход Айриба напрямую повлияет на дальнейшую разработку VR-технологий. Также стало известно, что разработка проекта Oculus Rift 2 была остановлена. Теперь Facebook придётся отказаться от более мощного VR оборудования в угоду более функциональному и доступному для пользователей.

Интернет-сообщество обеспокоено тем, что из-за ухода Айриба разработка VR приложений и игр «встанет». Пользователи отмечают, что существующие проекты в VR не отличаются высоким качеством и являются очень нишевыми продуктами, в то время как Facebook хочет сделать из них продукт массового потребления, что так или иначе скажется на проработке и качестве финального проекта.

«И хотя мы еще далеко от выпуска волшебных умных очков, о которых мы все мечтаем, они почти в пределах досягаемости», — сообщил Брендан Айриб.

Брендан Айриб стал одним из основателей крупных проектов, покинувших Facebook в последние несколько лет. Так же поступили руководители WhatsApp, Instagram и LiveRail. Напомним, что Facebook купила Oculus в 2014 году за $2 млрд, а работа в сфере виртуальной реальности является одним из основных видов деятельности компании.

Напоминаем, что Oculus Rift — очки виртуальной реальности, впервые предоставившие полноформатное погружение в виртуальную реальность. Устройство создано компанией Oculus VR, получившей финансирование в размере $91 млн, из которых $2,4 млн было собрано на краудфандинговой платформе Kickstarter. Компания основана Палмером Лаки, Бренданом Айрибом, Михаилом Антоновым и Нэйтом Митчелом.

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