ВВС Тайваня получили первый модернизированный F-16

Тайбэй, , 15:20 — REGNUM По информации военного журнала Defence Blog, ВВС Тайваня получили первый модернизированный истребитель F-16. Он известен под маркой F-16V Viper. Истребитель прибыл на авиабазу 19 октября. Модернизацию проводит американская компания Lockheed Martin, она же производит и истребители F-16.

F-16V Viper — это последняя модернизированная версия F-16. Как ожидается, еще три истребителя F-16V Viper прибудут на территорию Тайваня к концу этого года. Работы по усовершенствованию оставшегося парка из 139 истребителей планируется завершить до 2022 года.

F-16V Viper («Гадюка») оснащен новой активной фазированной РЛС, модульным компьютером, комплексом радиоэлектронной борьбы, автоматизированной системой предупреждения столкновений, а также вмонтированной в шлем системой целеуказания, которая позволяет упростить задачу пилота по применению самонаводящейся ракеты AIM-9X Sidewinder.

Радиолокационная станция AN/APG-83 с активной фазированной антенной решёткой существенно улучшила возможности истребителя по обнаружению и уничтожению целей. Общая способность обнаружения целей на поле боя увеличена на 220%, а способность самозащиты — на 180%. Фактически это такой гибридный самолёт четвёртого поколения, включающий в себя элементы самолета пятого поколения.

США заинтересованы в повышении боевого потенциала ВС Тайваня для того, чтобы использовать их в потенциальном военном конфликте с КНР.