Маркетинговый ход? Первые подробности игры Destiny 3

Вашингтон, , 16:20 — REGNUM Пользователь Reddit с ником AnonTheNine на своей странице опубликовал первые подробности игры Destiny 3 до официального релиза игры. Игровое сообщество не ставит под сомнение слова пользователя, так как прежде он уже публиковал точные данные ещё не вышедших анонсов студии Bungie, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Студия Bungie, занимающаяся разработкой франшизы Destiny пока ничего не сообщала о разработке третьей части игры. Пользователь AnonTheNine ранее публиковал релизные подробности игры Destiny 2: Forsaken, которые оказались полностью правдивыми. Игровое сообщество полагает, что AnonTheNine — один из сотрудников Bungie, либо приближённый к работе компании человек. Также геймеры считают, что первые подробности не анонсированный игры на Reddit — это маркетинговый ход самих разработчиков.

По данным AnonTheNine, разработка Destiny 3 только началась. Ей руководит Крис Баррет — бывший арт-директор серии Destiny, а Люк Смит, отвечавший за Destiny 2, принимает значительное участие в работе над триквелом. При этом Bungie учли критику фанатов в адрес Destiny 2 и сделает новую игру гораздо более сложной для прохождения. Destiny 3 получит более гибкую RPG-систему.

Также существенно усложнятся патрульные зоны, в которых придётся выживать. Среди других важных нововведений — небесное тело Европа (спутник Юпитера) в качестве одной из главных локаций, PvP (игрок против игрока)-зоны в открытом мире и большое количество активностей, связанных с гриндом (прокачкой и выбиванием снаряжения). К игре также выйдет сезонный пропуск. Ориентировочная дата выхода проекта — 2020 год.

Напоминаем, что Destiny — видеоигра в жанре научно-фантастического шутера (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия), действие которого происходит в XXVIII веке. Игра требует постоянного подключения к интернету, так как является полностью онлайн проектом. Первая часть игры вышла 9 сентября 2014 года, вторая 27 марта 2017 года.

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