В Южной Корее запущен автобус на водородном топливе

Ульсан, Южная Корея, , 18:22 — REGNUM В южнокорейском городе Ульсан появился регулярный маршрут, по которому курсируют автобусы Hyundai, работающие на водородном топливе. Решение об их использовании было принято по итогам годового испытательного периода, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Протяженность маршрута — 56 километров, автобусы курсируют по нему дважды в день. Также в 2019 году планируется выпустить на линию еще 30 автобусов и открыть несколько новых маршрутов в других городах.

Принцип работы двигателя автобуса состоит в следующем: в топливной ячейке происходит реакция между водородом и кислородом, в результате чего вырабатывается электричество, используемое электромотором. Выхлопных газов у автобуса нет: вместо дыма в качестве отходов выходит обыкновенная вода. Еще одним преимуществом таких автобусов, помимо их экологичности, является быстрая скорость заправки — в разы быстрее, чем электробусов. Водород закачивается в топливный бак так же быстро, как и бензин.