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BMW отзывает более миллиона своих автомобилей

Техника

В неисправных машинах возможна утечка охлаждающей жидкости или даже возгорание

BMW отзывает более миллиона своих автомобилей
Glenn Euloth
Логотип BMW

Берлин, 23 октября 2018, 14:34 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более миллиона своих машин по всему миру, передает телеканал N-TV 23 октября.

Как сообщили официальные лица, причина отзыва автомобилей — проблемы с системой охлаждения выхлопных газов. В автомобилях может возникнуть утечка охлаждающей жидкости. В крайнем случае существует опасность возгорания. Это уже второй подобный отзыв в этом году.

На этом основании в августе 2018 года BMW уже отозвал 480 тыс. машин. Таким образом, в сумме число неисправных автомобилей достигает числа в 1,6 млн.

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