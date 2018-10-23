Безработица в компьютерном мире: Trion Worlds больше нет

ш. Калифорния, США, , 14:40 — REGNUM Немецкая компания Gamigo, разрабатывающая бесплатные игры, приобрела крупную студию Trion Worlds. В результате такого слияния более 150 разработчиков последней компании потеряли работу, сообщает официальное обращение руководства компании. Игровое сообщество обеспокоено тем, что Trion Worlds повторили судьбу нескольких других крупных компаний, обанкротившихся за предыдущие несколько месяцев.

«Многие члены нашей команды перейдут в новую студию. К сожалению, для многих других это путешествие не состоится. Обращаясь к тем, кто нас покинул, хочется сказать, что мы безмерно благодарны вам за годы успешной работы», — пишут Trion Worlds в официальном заявлении, сообщающем о сокращениях рабочих мест.

В компании Trion Worlds работало более 200 человек в Калифорнии и Техасе. После сокращения только 25 человек остались в рядах студии. Говоря о слиянии с компанией Gamigo, руководство Trion Worlds сообщает, что «студия оказалась в надёжных руках».

Игровое сообщество обеспокоено текущим положением дел из-за того, что в последние несколько месяцев многие крупные игровые студии сообщают о своём банкротстве и резком сокращении числа рабочих мест. Также геймеры отмечают, что слияние с новой студией может пагубно сказаться на качестве популярных игровых проектов компании, в частности, Trove и Archeage.

Напоминаем, что Trion Worlds — крупная студия-разработчик и издатель компьютерных игр, известная по проектам Rift, Trove, Defiance и Archeage. Trion Worlds стала далеко не первой компанией, объявившей о серьёзном сокращении штата. Только в сентябре более 500 человек потеряли работу в крупных игровых студиях: Carbine (50 человек), Capcom Vancouver (158 человек), Telltale (250 человек) и Big Fish Games (75 человек). Все компании испытывали финансовые трудности и решили проблему резким сокращением штата рабочего персонала.

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