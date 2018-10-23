В Жуковском исследовали аэродинамику модели экранолёта у земли

Красногорск, , 13:39 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского завершили очередной этап испытаний модели тяжелого транспортного самолета интегральной схемы, сообщает 23 октября пресс-служба предприятия.

В этот раз предметом экспериментов стало поведение экранолёта вблизи имитируемой поверхности земли. Учёные установили зависимость между аэродинамическими характеристиками и высотой полета машины. Также они определили изменение параметров устойчивости и управляемости в сравнении с результатами испытаний вне экрана.

«При приближении крыла к поверхности возникает экранный эффект. На привычных для нас самолетах, летающих на высотах 9−12 км, это явление проявляется на взлете и посадке, неблагоприятно воздействуя на характеристики устойчивости и управляемости», — пояснил младший научный сотрудник отдела аэродинамики транспортных самолетов ЦАГИ Александр Крутов.

По его словам, экранолёт использует положительные стороны описанного явления, совершая крейсерский полет на малой высоте над водой либо сушей.

Отмечается, что полученные результаты испытаний будут использованы при выработке решений по совершенствованию аэродинамической компоновки самолёта. На следующем этапе специалисты проведут визуализацию обтекания поверхностей модели самолета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экранолёт — летательный аппарат, использующий экранный эффект для полёта, а также способный оторваться от «экрана» и лететь на больших высотах аналогично самолёту. Разрабатываемый в ЦАГИ самолет будет эксплуатироваться на существующих взлетно-посадочных полосах. Большую часть времени такой аппарат летит на высоте 3−12 м от воды, льда или земли. При этом он сможет транспортировать грузы весом до 500 тонн на расстояние до 6 тыс. км.

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