Роскосмос отработает еще несколько возможных версий аварии «Союза-ФГ»

Москва, , 12:20 — REGNUM Государственная российская корпорация «Роскосмос» намерена провести еще несколько дополнительных экспериментов для отработки возможных версий аварии «Союза-ФГ», заявил 23 октября глава пресс-службы компании Владимир Устименко.

«Решили отработать еще пару версий для того, чтобы быть абсолютно уверенным, — цитирует РИА Новости Устименко. — И для отработки этих версий нужно провести еще ряд экспериментов».

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» должна была вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на борту, однако вскоре после старта произошла авария. Космонавты вернулись на землю в спускаемом аппарате.

Ранее члены аварийной комиссии сделали вывод, что один из узлов ракеты-носителя «Союз-ФГ» был поврежден во время сборки на космодроме Байконур, что привело к нештатной ситуации при разделении ступеней.

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