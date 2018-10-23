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Maybach может начать выпуск собственных моделей «люксовых» авто

Техника

...сообщил глава концерна Mercedes-Benz

Берлин, 23 октября 2018, 12:17 — REGNUM  Бренд Maybach может начать производить собственные модели «люксовых» автомобилей, уйдя от усовершенствования серийных Mercedes-Benz. Об этом со ссылкой на главу Mercedes-Benz Дитера Цетше пишет британский портал Autocar.

«Maybach в долгосрочной перспективе намерен самостоятельно «встать на ноги» и создавать собственные модели авто — по примеру ателье AMG», — цитирует издание слова Цетше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие СМИ сочли, что у российских автомобилей представительского класса Aurus есть все шансы составить конкуренцию и занять свою нишу среди таких премиальных марок как Rolls-Royce, Bentley, а также Maybach-Daimler.

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