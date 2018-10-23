«ВКонтакте» запустит специальный магазин для разработчиков инди-игр

Москва, , 09:28 — REGNUM Социальная сеть «Вконтакте» планирует запустить в первой половине 2019 года специальный сервис для разработчиков инди-игр. Об этом 22 октября сообщил портал Inc.

Сервис будет представлять собой платформу, на которой независимые создатели игр смогут распространять свои творения. При этом, как пояснил представители компании, они будут получать большую часть прибыли.

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Напомним, в сентябре 2018 года соцсеть «Вконтакте» на базе своей платёжной системы VK Pay запустила магазин игр, в котором её пользователи также могут покупать игровую валюту или контент. Кроме того, в сервисе реализована система скидок и кэшбэка (возврата денежных средств).

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