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После открытия 55-км моста Си Цзиньпин остался с инспекцией в Чжухае

Техника

Он посетил Научно-технологический индустриальный парк традиционной китайском медицины

После открытия 55-км моста Си Цзиньпин остался с инспекцией в Чжухае
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Чжухай, Китай, 23 октября 2018, 08:50 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на церемонии открытия моста Гонконг-Чжухай-Макао в городе Чжухай, расположенном в провинции Гуанчжоу на юге Китая, после чего остался в регионе с инспекцией, сообщает 23 октября газета «Жэньминь жибао».

На пышной церемонии открытия также присутствовали представители трех городов, через которые пролегает 55-километровый мост. Конструкция сооружения включает в себя целый комплекс мостов и тоннелей между островами через устье реки Чжуцзян, которые соединяют восточный и западный берег реки.

Мост строился в течение восьми лет, которым предшествовали пять лет исследований и разработок. Он позволит жителям Гонконга, Макао и провинции Гуандун в течение часа перемещаться между регионами.

После торжественного открытия председатель Си отправился с инспекцией по целому ряду важнейших объектов. Он посетил Научно-технологический индустриальный парк традиционной китайском медицины, созданный в сотрудничестве между провинцией Гуандун и административным районом Макао в Чжухае.

Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытие моста присутствовало около 700 человек, включая первые лица государства. Общая стоимость проекта превысила $17 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае открыли 55-километровый мост

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Строительство мостов
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