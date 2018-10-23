Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Москва, , 08:22 — REGNUM За девять месяцев текущего года в России было продано 2 млн 853 тыс. подержанных иномарок, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Так, лидером среди подержанных иномарок стал Ford Focus, перепродажи автомобилей данной марки достигли почти 100 тыс. единиц (+2,8%). На втором месте — Toyota Corolla с результатом 77,5 тыс. (+2,1%). Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris — 70,3 тыс. (+23,1%).

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Также в топ-10 рейтинга вошли Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке подержанных автомобилей в России иномарки не составляют конкуренцию представителям российского автопрома. Так, самым востребованным автомобилем с пробегом в третьем квартале 2018 года стала Lada Priora. Её средняя стоимость составляет 238 тыс. рублей.

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