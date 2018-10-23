У Китая может появиться мощнейший в мире коллайдер

Пекин, , 08:05 — REGNUM Кольцевой электрон-позитронный коллайдер рекордного размера и мощности намерены построить в Китае. Проект обойдется в 35 млрд юаней (около $5,05 млрд), сообщает 23 октября Центральное телевидение Китая.

По словам директора Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Ван Ифана, место для строительства коллайдера еще не выбрано. Замкнутый контур коллайдера будет протяженностью 100 км, а его суммарная энергия составит до 240 ГэВ в системе центра масс налетающих частиц.

В сентябре концептуальная конструкция экспериментальной установки прошла международные проверки. Ускоритель будет обладать светимостью мощностью в 1 млн эВ, что позволит проводить передовые исследования в области новых материалов и ядерной физики.

К 2040 году, добавил Ван Ифан, электрон-позитронный ускоритель модернизируют до протон-протонного коллайдера. Его суммарная энергия в системе центра масс налетающих частиц достигнет 100 ТэВ, что в семь раз больше того же показателя у Большого адронного коллайдера (БАК) в Швейцарии.

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