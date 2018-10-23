Стали известны цены обновленного Kia Sportage в России

Москва, , 07:57 — REGNUM Южнокорейская автомобильная компания Kia с 1 ноября запускает в России продажи обновленного кроссовера Sportage, сообщается на сайте официального российского дилера компании.

Так, для покупателей будут доступны шесть уровней комплектации: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и GT Line. В минимальной автомобиль будет стоить 1 329 900 рублей, в максимальной — 2 245 000 рублей.

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Предлагается несколько вариантов двигателя — бензиновые 2,0 MPI (150 л. с.) и 2,4 GDI (184 л. с.), также доступен 2,0-литровый дизель CRDi мощностью 185 л. с.

Отмечается, что в базовую комплектацию входят системы ABS и ESC, интегрированная система активного управления VSM, ассистенты старта в гору и спуска с горы, система контроля давления в шинах, а также фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки и шторки безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Kia представила обновлённый Sportage на Московском автосалоне. Автомобиль получил изменённую внешность, доработанный салон и ряд новых функций.

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