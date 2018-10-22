Вторник, 23 Октября 2018 года
00:08:40 МСК

Власти Японии попросили Facebook лучше хранить личные данные пользователей

Техника

Правительство страны обратилось к компании с официальным заявлением

Власти Японии попросили Facebook лучше хранить личные данные пользователей
geralt
Facebook

Токио, 22 октября 2018, 22:54 — REGNUM  Правительство Японии обратилось к руководству компании Facebook с просьбой улучшить защиту личных данных пользователей после инцидентов, произошедших в 2018 году. Об этом 22 октября сообщило агентство Reuters.

В частности, оно попросило компанию повысить контроль над поставщиками приложений, информировать пользователей о проблемах безопасности сервиса, а также информировать регуляторов о любых изменениях мер безопасности. Стоит отметить, что обращение к компании не имеет юридической силы, в нём не идёт речь о каких-либо требованиях или штрафах.

Читайте также: Глава AliExpress раскрыл число активных покупателей из России

Напомним, 12 октября компания Facebook подтвердила информацию об утечке личных данных 29 млн пользователей сервиса. Примерно у 14 млн пользователей была похищена вся личная информация, у 15 млн человек украли информацию об их имени, телефоне или электронной почте.

Читайте ранее в этом сюжете: В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить