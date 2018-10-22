В России разработают облик «космического буксира» с электродвигателями

Москва, , 13:06 — REGNUM Конструкторам КБ «Арсенал» поручено проработать проектный облик «космического буксира», оснащенного не только ядерной двигательной установкой, но и электрореактивными двигателями. Об этом сообщает 22 октября РИА Новости.

Отмечается, что «расчетно-экспериментальные исследования применения электрореактивных двигателей различных типов» должны быть проведены при разработке облика космического комплекса «для решения задачи межорбитальной транспортировки грузов».

Сообщается, что ранее Роскосмос обязал КБ «Арсенал» проработать облик «космического буксира» с мегаваттной ядерной двигательной установкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что причиной аварии космического корабля «Союз МС-10» стало повреждение во время сборки одного из узлов ракеты-носителя «Союз-ФГ».

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