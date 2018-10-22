В России осваивают ремонт металло-композитных соединений авиаконструкций

Жуковский, Московская область, , 12:55 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского изучают способы ремонта поврежденных авиационных деталей из полимерных композиционных материалов. Доклад об этой работе был представлен VIII Международной конференции «Композиты СНГ-2018», сообщает 22 октября пресс-служба предприятия.

На специальной секции конференции выступил начальник сектора НТЦ научно-производственного комплекса ЦАГИ Сергей Титов. Он представил наработки института в сфере изучения особенностей внедрения композитов в конструкциях летательных аппаратов. В соответствии с его сообщением, сотрудники центра проанализировали основные варианты ремонтных работ: с приклеенными соединительными элементами и с клее-механическим присоединением ремонтных элементов.

Также ученые предложили способ ремонта повреждений в деталях из полимерных композитов, основанный на применении специальных закладных элементов из металла и эффективной клеевой композиции. Отмечается, что исследование данного метода на практике дало положительные результаты.

Международная конференция «Композиты СНГ» — ежегодное мероприятие, в котором принимают участие представители делового и научного сообществ, участвующие в производстве и применениях композитных материалов и решений на их основе. Мероприятие проходило в Сочи с 10 по 12 октября 2018 года, а новации в области полимерных композиционных материалов обсуждались в восьмой раз.

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