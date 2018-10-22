Названа поврежденная деталь, вызвавшая аварию «Союза-ФГ»

Москва, , 03:05 — REGNUM Один из узлов ракеты-носителя «Союз-ФГ» был поврежден во время сборки на космодроме Байконур, что привело к нештатной ситуации при разделении ступеней. Такой вывод сделали члены аварийной комиссии по итогам совещания в ракетно-космической корпорации «Энергия», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Источник, знакомый с ходом расследования, уточнил, что аварию «Союза» вызвало «непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени». Эти сведения подтвердил источник в Роскосмосе.

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30 октября Роскосмосу представят окончательный отчет и рекомендации по ужесточению инструментального контроля. Вслед за этим ожидается снятие временного запрета на пуски ракет семейства «Союз», пояснили собеседники издания.

В Роскосмосе отказались говорить об итогах работы комиссии до их официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» должна была вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на борту, однако вскоре после старта произошла авария. Космонавты вернулись на землю в спускаемом аппарате.

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