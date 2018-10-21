Компания Samsung представила два бренда автомобильных устройств

Сеул, , 16:04 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics представила два новых бренда, под которыми будут выпускаться устройства для автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба компании.

Процессоры Samsung Exynos Auto будут использоваться при производстве информационных систем для автомобилей. Речь идет не только о развлекательных устройствах, но и о системах помощи водителю, которые могут, например, автоматически регулировать освещение и предупреждать водителя о потенциальных проблемах.

Под вторым брендом ISOCELL Auto будут выпускать датчики изображения, которые помогут водителю сориентироваться на дороге в условиях плохой видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стоимость компании Samsung Electronics достигла $60 млрд, выведя компанию на 6-е место в мире по этому показателю.