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Компания Samsung представила два бренда автомобильных устройств

Техника

Процессоры Samsung Exynos Auto будут использоваться при производстве информационных систем для автомобилей, а под брендом ISOCELL Auto будут выпускать датчики изображения, которые помогут водителю сориентироваться на дороге в условиях плохой видимости

Компания Samsung представила два бренда автомобильных устройств
Samsung

Сеул, 21 октября 2018, 16:04 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung Electronics представила два новых бренда, под которыми будут выпускаться устройства для автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба компании.

Процессоры Samsung Exynos Auto будут использоваться при производстве информационных систем для автомобилей. Речь идет не только о развлекательных устройствах, но и о системах помощи водителю, которые могут, например, автоматически регулировать освещение и предупреждать водителя о потенциальных проблемах.

Под вторым брендом ISOCELL Auto будут выпускать датчики изображения, которые помогут водителю сориентироваться на дороге в условиях плохой видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стоимость компании Samsung Electronics достигла $60 млрд, выведя компанию на 6-е место в мире по этому показателю.

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