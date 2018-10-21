В Китае подняли в воздух грузовой беспилотник

Хух-Хото, Китай, , 14:45 — REGNUM Первый полет совершил китайский грузовой беспилотный самолет «Фэйхун-98», сообщает «Жэньминь жибао».

Первый демонстративный полет крупнейшего в мире беспилотного летательного аппарата проводился в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

«Фэйхун-98» разработан компаниями China Aerospace Times Electronics и SF Express на основе легкого самолета Y-5B, являющегося китайской модификацией советского самолета Ан-2.

Технические характеристики китайского беспилотника практически совпадают с показателями Ан-2: максимальная взлетная масса составляет 5,25 тонны, грузоподъемность — 1,5 тонны, крейсерская скорость — 180 км/ч.

Новый беспилотник будет использоваться доставки грузов в отдаленные районы со сложным рельефом.

Как сообщало ИА REGNUM, ОКБ «Сухого» ведет разработку российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник». БПЛА «Охотник» имеет взлетный вес 20 тонн и может развивать скорость до 1000 км/час. Летные испытания «Охотника» начнутся в 2019 году.