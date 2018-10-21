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СМИ: Запуск нового экипажа к МКС может состояться 3 декабря

Техника

Дата предварительная

Москва, 21 октября 2018, 13:32 — REGNUM  Предварительный план пусков к Международной космической станции предусматривает отправку очередной экспедиции 3 декабря 2018 года и возвращение нынешнего экипажа МКС 20 декабря. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что все даты предварительные и они ещё должны быть утверждены на заседании аварийной комиссии, которое состоится 30 октября.

При этом в период между 30 октября и 3 декабря должен состоятся выход находящихся на МКС российских космонавтов в открытый космос для того, чтобы обследовать дырку в обшивке космического корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла первая в истории современной российской пилотируемой космонавтики авария. Из-за повреждения одной из деталей ракеты-носителя «Союз-ФГ» при сборке на космодроме «Байконур» после старта произошла аварийная ситуация, из-за которой ракета не смогла продолжить полет и экипажу пришлось в аварийном режиме вернуться на Землю. К счастью, никто не погиб.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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