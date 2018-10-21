Российская компания представила чип для электронных документов

Москва, , 12:13 — REGNUM Новый микроконтроллер для смарт-карт MIK51AD144D представила российская компания «Микрон» на выставке ChipEXPO-2018. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый чип разработан российским научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ). MIK51AD144D будет использоваться при изготовлении электронных идентификационных документов: биометрических загранпаспартов, электронных водительских удостоверений и других.

Чип использует новые криптографические алгоритмы ГОСТ Р34.10−2012 и ГОСТ Р34.11−2012, обеспечивая высокий уровень защиты.

«Сегодня в стране нет других предприятий, которые могли бы разрабатывать и производить подобные микросхемы», — подчеркнула генеральный директор компании «Микрон» Гульнара Хасьянова.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года министерство торговли США внесло НИИМЭ в список организаций, в отношении которых действуют экономические санкции. НИИМЭ был внесен в санкционный список как аффилированная организация с компанией «Микрон». Сама компания «Микрон» была включена в американский санкционный список в 2016 году.