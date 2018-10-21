Японская компания представила «кардфон»

Токио, , 11:17 — REGNUM Миниатюрный смартфон Kyocera KY-O1L представила компания Kyocera и японский оператор сотовой связи NTT Docomo, сообщает пресс-служба NTT Docomo.

Новый смартфон японской компании Kyocera выполнен в формате «кардфона»: его размеры (91×55×5,3 мм) совпадают с размерами кредитной карты. Производители отмечают, что такое миниатюрное устройство можно носить в отделении для кредитных карт в кошельке.

Kyocera KY-O1L использует ОС Android. Любопытно, что, несмотря на монохромный экран, KY-O1L поддерживает работу интернет-браузера.

Продажи «кардфона» начнутся в ноябре 2018 года, стоимость устройства составит $285.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году впервые рост продаж простых кнопочных мобильных телефонов без доступа к интернету превысил рост продаж смартфонов. Некоторые эксперты объясняют это тем, что владельцы смартфонов начали уставать от круглосуточного доступа к социальным сетям.