Американские эксперты высоко оценили модернизированные истребители Су-27

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Модернизированные версии российских истребителей Су-27 и Су-30 приближаются по показателям к новым Су-35, заявили эксперты американского аналитического издания The National Interest.

Авторы издания отметили, что чаще всего эксперты обращают свое внимание на новые российские истребители Су-35, не уделяя должного внимания предыдущим моделям. При этом в отчете Международного института стратегических исследований «Военный баланс 2018» отмечается, что сейчас в военно-воздушных силах России используется около 70 истребителей Су-35. На боевом посту остается гораздо больше истребителей прошлых моделей Су, их количество эксперты оценивают в 220 машин.

The National Interest отметили, что истребители Су-27 и Су-30 прошли серьезную модернизацию, которая приблизила их характеристики к моделям Су-35. Так, усовершенствованная модель Су-27СМ была оснащена современным вооружением с лазерным наведением и ракетами Х-29 и Р-77, что сделало этот истребитель действительно многофункциональным.

Версия Су-27СМ3 оснащена более мощными двигателями и более совершенной системой подвески, что позволяет использовать больше вооружения. Также в этой модификации используется более современная радиолокационная станция Ирбис-Е.

Эксперты издания посчитали, что российская авиация продолжает модернизацию. Только половина используемых Су-27 является базовыми моделями, но ожидается, что они также пройдут модернизацию, оставаясь на вооружении до того, как будут замещены истребителями пятого поколения Су-57.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду заявил, что американские санкции не заставят Индонезию не отказаться от контракта на приобретение российских истребителей Су-35.