Стало известно, как произошла авария с «Союзом», на котором был экипаж МКС

Москва, , 16:04 — REGNUM Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая привела к срыву отправки очередного экипажа для Международной космической станции, произошла из-за сборщиков ракеты на космодроме «Байконур», которые погнули один из выступов крепления бокового блока носителя к центральному блоку. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Источник пояснил некоторые технические детали строения ракеты-носителя. На центральном блоке второй ступени ракеты-носителя расположено специальное углубление — так называемый подпятник. В этом углублении по бокам есть два паза, которые соответствуют двум выступам на шаровой опоре бокового блока первой ступени (Первая ступень состоит из четырех боковых блоков). Также на шаровой опоре боковых блоков первой ступени расположен шток, который при заведении в подпятник на второй ступени зажимается.

Когда этот шток разжимается, то идет сигнал на пирозамок открытия крышки реактивного сопла бака окислителя, чтобы отвести боковой блок от центрального.

Когда сборщики при монтаже ракеты-носителя на «Байконуре» соединяли ступени в «пакет» (четыре боковых блока первой ступени и вторая ступень), то слегка загнули левый выступ на шаровой опоре.

Из сообщения источника не совсем понятно, то ли выступ был изначально немного загнут, то ли он не подходил по размеру и не входил в паз без усилий. В итоге сборщики загнали выступ в паз силой, что вероятно привело к его деформации.

Когда же ступень опустилась на него всей своей массовой, то выступы, по сути, встали в распорку. Сборщики однако решили что называется «перестраховаться» и, чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку. Однако это не сильно помогло.

После старта ракеты в расчетное время должен был произойти сброс первой ступени ракеты-носителя. Однако из-за погнутого выступа шаровая опора бокового блока не могла легко выйти из подпятника и во время полета протаранила центральный блок второй ступени. Тем не менее датчик штока сработал и клапан сопла окислителя открылся, но это было уже после наступления аварийной ситуации.

Источник также рассказал, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре состоялось заседание аварийно комиссии, когда уже все детали аварии были в целом понятны. Тогда был поднят вопрос о культуре производства, но специалисты заявили, что подобные отклонения от технологической документации сборки ракеты случаются время от времени и по всей видимости ничего тут не поделать.