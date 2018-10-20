За сервисы Google на смартфонах в Евросоюзе придется заплатить до $40

Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Производители мобильных устройств на базе Android должны будут заплатить до $40 за установку приложений Google на каждое устройство. Об этом сообщает The Verge.

Журналисты издания сообщают, что им удалось получить прейскурант на услуги по установке сервисов Google на мобильные устройства на базе Android. Стоимость установки Google Play Store, Google Maps, Gmail, YouTube и других сервисов будет зависеть от страны, в которой производится мобильное устройство, и его пиксельной плотности.

Максимальный сбор за устройство с пиксельной плотностью выше 500ppi в странах с самым высоким сбором (Великобритания, Швеция, Германия, Норвегия и Нидерланды) составит $40.

Издание отмечает, что сбор будет снижен для производителей, которые согласятся установить по умолчанию на устройства браузер Google Chrome и поисковый сервис Google.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября представители компании Google заявили, что оплата за установку сервисов Google на производимые мобильные устройства вводится в ответ на штраф, наложенный Еврокомиссией. Речь идет о штрафе в €4,34 млн, который антимонопольный регулятор ЕС наложил на Google в июле 2018 года. Штраф был наложен из-за того, что Google в обязательном порядке встраивал свой браузер и поисковый сервис во все устройства на базе ОС Android. Это обеспечивало компании лидерство на рынке поисковых систем.