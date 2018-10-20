Американские инженеры изготовили литий-ионный аккумулятор методом 3D-печати

Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM Технологию 3D-печати литий-ионных аккумуляторов представили американские ученые в статье в ACS Applied Energy Materials.

Группа американских ученых из Университета Дьюка (Северная Каролина, США) и Университета штата Техас (США) разработала технологию изготовления литий-ионных аккумуляторов произвольной формы.

Такие аккумуляторы широко распространены в современной бытовой электронике. Производители ограничены в своих проектах размерами и формой стандартных литий-ионных батарей. Исследователи из американских университетов разработали технологию, которая позволяет напечатать на 3D-принтере батареи любой сложной формы.

Изготовление аккумуляторов методом 3D-печати осложняется тем, что стандартные полимеры, использующиеся при этой технологии, не являются ионными проводниками. Группа исследователей преодолела эту проблему, разработав технологию постепенной печати анода, разделительного слоя и катода.

В качестве опытных образцов были представлены аккумуляторы сложной формы для наручного браслета и солнечных очков, способных регулировать уровень затемнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре китайская компания Huawei сообщила о получении патента на технологию производства литий-кремниевых батарей. Представители компании отметили, что новые быстрозаряжающиеся аккумуляторы серьезно изменят рынок мобильных устройств.