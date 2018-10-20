Уникальный Cadillac Элвиса Пресли выставят на аукцион в Зальцбурге

Зальцбург, Австрия, , 11:03 — REGNUM На аукционе в Зальцбурге буде выставлен уникальный Cadillac 1972 года, принадлежавший «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли, сообщает 20 октября ТК «Звезда».

У певца в гараже насчитывалось около сотни автомобилей марки Cadillac, однако выставляемый на торги экземпляр известен именно тем, что им певец пользовался особенно активно вплоть до своей смерти.

Как рассказал эксперт по классическим автомобилям Вольфганг Хаммер, данный автомобиль Пресли подарил своему менеджеру, однако узнав, что машина тому не нужна певец забрал её обратно.

Машин данной кастомной модификации было выпущено всего две. Вторая находилась у американского певца Дина Мартина. Стартовая цена на уникальный Cadillac Пресли держится в секрете.