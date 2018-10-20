Японский робот-змея поможет найти пострадавших в разрушенных зданиях

Киото, Япония, , 08:34 — REGNUM В Японии представили робота, похожего на змею, который может использоваться для поисково-спасательных работ. Об этом сообщает Tech Xplore.

Разработка команды Киотского университета представляет собой многосуставного робота, очень похожего на змею. 36 суставов, способных двигаться в диапазоне до 180 градусов, позволяют роботу двигаться в ограниченном пространстве и осуществлять сложные маневры. Например, на видео, представленном командой разработчиков, робот-змея взбирается по вертикальной лестнице.

Сотрудник Киотского университета Фумитоши Мэцуно отметил, что необычная форма робота позволит использовать его для исследования разрушенных зданий. Изображения с видеокамер, установленных на роботе, помогут оператору найти пострадавших людей.

Команда рассчитывает, что робот-змея будет использоваться при поисково-спасательных операциях уже через 2−3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года робота, спроектированного по подобному принципу, представила компания Toshiba. Робот, представляющий собой гибкую трубку длиной 12,8 метров, предназначен для исследования реакторов АЭС «Фукусима», поврежденных в результате аварии в 2011 году.