На предприятиях Роскосмоса сборку ракет будут проводить с видеофиксацией

Москва, , 17:17 — REGNUM Корпорация «Роскосмос» введет на своих предприятиях видеофиксацию сборки ракет-носителей, сообщил 19 октября журналистам глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, такое распоряжение было отдано главой корпорации Дмитрием Рогозиным в ходе расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Видеофиксация будет производиться для контроля за действиями работников.

Как сообщало ИА REGNUM, последний инцидент с аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал полной неожиданностью на фоне безупречной многолетней эксплуатации ракет этого типа.

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