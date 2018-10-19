На предприятиях Роскосмоса сборку ракет будут проводить с видеофиксацией

Москва, 19 октября 2018, 17:17 — REGNUM Корпорация «Роскосмос» введет на своих предприятиях видеофиксацию сборки ракет-носителей, сообщил 19 октября журналистам глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
По его словам, такое распоряжение было отдано главой корпорации Дмитрием Рогозиным в ходе расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Видеофиксация будет производиться для контроля за действиями работников.
Как сообщало ИА REGNUM, последний инцидент с аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал полной неожиданностью на фоне безупречной многолетней эксплуатации ракет этого типа.
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