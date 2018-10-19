Пятница, 19 Октября 2018 года
19:17:22 МСК

На предприятиях Роскосмоса сборку ракет будут проводить с видеофиксацией

Техника

Ранее с таким предложением выступал глава корпорации Дмитрий Рогозин

На предприятиях Роскосмоса сборку ракет будут проводить с видеофиксацией
Иллюстрация: Federalspace.ru
На предприятии «Роскосмоса»

Москва, 19 октября 2018, 17:17 — REGNUM  Корпорация «Роскосмос» введет на своих предприятиях видеофиксацию сборки ракет-носителей, сообщил 19 октября журналистам глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, такое распоряжение было отдано главой корпорации Дмитрием Рогозиным в ходе расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Видеофиксация будет производиться для контроля за действиями работников.

Как сообщало ИА REGNUM, последний инцидент с аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал полной неожиданностью на фоне безупречной многолетней эксплуатации ракет этого типа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе создается координационный совет по сверхтяжелой ракете

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и производство для космоса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить