Первые оценки Return of the Obra Dinn и Thronebreaker: The Witcher Tales

Игровые издания и специализированные оценочные сайты опубликовали первые оценки двух будущих игровых проектов: Return of the Obra Dinn и Thronebreaker: The Witcher Tales, сообщает портал Shazoo. Кроме этого, компании-разработчики обеих игр представили предрелизные трейлеры проектов на своих официальных YouTube-каналах.

Первые оценки критиков и специализированных изданий касательно Return of the Obra Dinn оказались преимущественно положительными. Журналисты игровых изданий сообщили, что игра содержит сильную детективную часть со сложными и интересными головоломками. Критики отмечают, что сюжет игры выполнен на высоком уровне. Однако журналисты и рядовые пользователи сошлись во мнении, что визуальная часть игры вызывает небольшой дискомфорт, называя её «излишне токсичной» и «требующей кропотливой ручной настройки».

«Хочется стереть себя память и сыграть ещё раз», — пишет корреспондент Kotaku

Return of the Obra Dinn — новая инди-игра, разработанная Лукасом Поупом, автором популярного инди-проекта Papers, please. Return of the Obra DInn — это приключенческая игра, выполненная в детективном жанре. Игроку предстоит взять на себя управление страховым агентом, которому предстоит выяснить причины скоропостижной смерти 60 человек на борту корабля Obra Dinn. Игра уже доступна на PC.

Thronebreaker: The Witcher Tales также была тепло встречена критиками, получив 88 баллов из 100 на специализированном оценочном сервисе Metacritic. Тестеры сошлись во мнении, что по глубине и проработке сюжета новая игра не уступает The Witcher 3: Wild Hunt. Также критики положительно отметили понятное управление игры и максимально динамичные для карточной игры сражения. Однако ряд пользователей посчитал, что игра переоценена и не стоит своих денег. Некоторые пользователи были недовольны тем, что игра не будет доступна в цифровом сервисе Steam.

«Определённо стоит вашего времени», — сообщает PCGamer

«Thronebreaker — самая сильная версия «Гвинта» из возможных», — пишет CriticalHit

Thronebreaker: The Witcher Tales — одиночная сюжетная кампания для карточной игры «Гвинт», созданной во вселенной «Ведьмака». С точки зрения игрового процесса Thronebreaker представляет собой традиционную изометрическую компьютерную ролевую игру с исследованием локаций, диалогами и сюжетными выборами, её отличием являются сражения, построенные на механике «Гвинта» — с использованием коллекционных карт. Действие игры происходит на фоне второй войны с Нильфгаардом, до начала событий игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» и во времена действий, описанных в серии книг Анджея Сапковского. Игрок управляет Мэвой, королевой Ривии и Лирии, на чьи земли нападает армия Нильфгаарда. На игрока возлагается задача отбить вторжение и привести Мэву и её народ к победе. Релиз игры назначен на 23 октября на PC и 4 декабря на PS4 и XboxONE.

