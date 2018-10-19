В Японии создали робота-змею, способного подняться по вертикальной лестнице

Киото, Япония, , 15:48 — REGNUM Трое японских конструкторов создали робота-змею, который способен подниматься по вертикальной лестнице. Ролик с демонстрацией его возможностей был опубликован 19 октября на YouTube-канале Global1 News Network.

Над созданием машины работали сотрудники Киотского университета Татсуя Такемори и Фумитоси Матсуно, а также сотрудник Университета электрокоммуникаций Мотоясу Танака. «Змея» состоит из 36 распечатанных на 3D-принтере частей, каждая из которых имеет диаметр 56 мм и длину 70 мм. Таким образом, её общая длина равна 2,52 м. Вес каждой детали равен 150 г. Управляется робот при помощи геймпада.

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Напомним, ранее компания Boston Dynamics выложила в сеть видео с роботами, один из которых преодолевал сложные препятствия, а другой танцевал. Впоследствии пользователи соцсетей начали публиковать видео, в которых танцующий робот двигается под совершенно разную музыку.

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