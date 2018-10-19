Украине предложили заменить автоматы Калашникова винтовками М16

Москва, , 14:09 — REGNUM Для стратегического отставания армии Украины ей нужно заменить автоматы Калашникова американскими винтовками М16, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 19 октября в споре с украинским экспертом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«То, что вы подсаживаетесь на вооружения заокеанские — это очень хорошо. Просто потому, что вы изначально обеспечиваете себе отставание. Вам продают древнее вооружение. Замените «калаши» М16. И главное: доставка вооружения, каждый выстрел стоят денег. Это сейчас, как первая доза у наркодилера, бесплатно. За все остальное придется платить. Учитывая не то, что отсутствие денег, а вашу определенную скаредность, вы будете меньше стрелять, летать, ездить. Все это обеспечит стратегическое отставание вашей армии», — сказал политолог.

Ведущий Евгений Попов привел пример из советского кинематографа — подаренные первые сигары американца Джека Восьмеркина.