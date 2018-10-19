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Украине предложили заменить автоматы Калашникова винтовками М16

Техника

Учитывая скаредность, украинцы будут меньше стрелять, ездить, летать

Украине предложили заменить автоматы Калашникова винтовками М16
Kenny Mitchell
Винтовка M16

Москва, 19 октября 2018, 14:09 — REGNUM  Для стратегического отставания армии Украины ей нужно заменить автоматы Калашникова американскими винтовками М16, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 19 октября в споре с украинским экспертом в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«То, что вы подсаживаетесь на вооружения заокеанские — это очень хорошо. Просто потому, что вы изначально обеспечиваете себе отставание. Вам продают древнее вооружение. Замените «калаши» М16. И главное: доставка вооружения, каждый выстрел стоят денег. Это сейчас, как первая доза у наркодилера, бесплатно. За все остальное придется платить. Учитывая не то, что отсутствие денег, а вашу определенную скаредность, вы будете меньше стрелять, летать, ездить. Все это обеспечит стратегическое отставание вашей армии», — сказал политолог.

Ведущий Евгений Попов привел пример из советского кинематографа — подаренные первые сигары американца Джека Восьмеркина.

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Западные поставки оружия на Украину
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