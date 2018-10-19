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Российские инженеры обсудили перспективы развития авиадвигателестроения

Техника

Материаловеды московского института представили на конференции свои наработки

Москва, 19 октября 2018, 13:42 — REGNUM  Перспективные направления развития авиадвигателестроения обсудили российские инженеры и учёные в ходе научно-технической конференции, состоявшейся в Санкт-Петербурге на базе компании ОДК-Климов. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), специалисты которого представили свои наработки.

Представители ВИАМ сообщили о современных керамических композиционных материалах и жаростойких стеклокерамических покрытиях авиационного назначения, об определении глубины залегания дефектов в многослойных конструкциях авиационных двигателей, разработке ионно-плазменных жаростойких и теплозащитных покрытий для лопаток турбины.

В ходе мероприятия специалисты отрасли обсудили актуальные вопросы в области термодинамики, газодинамики, конструкции авиационных газотурбинных двигателей, проектирования систем автоматического управления, применения перспективных технологий и материалов.

По итогам форума представители ВИАМ отметили важность участия специалистов-материаловедов в подобных мероприятиях, поскольку обмен информацией и опытом может натолкнуть на интересные мысли и перспективные идеи.

На сайте организатора сообщается, что статьи конференции будут опубликованы в сборнике «Климовские чтения — 2018. Перспективные направления развития авиадвигателестроения».

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