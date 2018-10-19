Видеоблогеры станут героями мобильной игры: первые подробности DHeroes

Москва, , 14:49 — REGNUM Крупный сервис по продаже игровых предметов DMarket сообщил о поддержке мобильной карточной игры DHeroes. Главная особенность необычного проекта в том, что игровыми картами станут известные видеоблогеры со всего мира, сообщает «Игромания».

Также на официальном YouTube-канале игры появился предрелизный трейлер, демонстрирующий особенности будущего проекта.

Игровыми картами в DHeroes станут известные видеоблогеры, сила карт будет рассчитываться исходя из популярности YouTube-канала конкретного человека. Российские пользователи сразу заметили среди представленных персонажей Юрия Хованского — скандально известного видеоблогера.

Также пользователи отметили появление в игре российского блогера Поззи, Dota Watafak из Испании и американца QJB. Игра выйдет в App Store и Google Play в конце 2018 года.

Напоминаем, что DMarket — крупнейших российский интернет-магазин для покупки, продажи, обмена и коллекционирования внутриигровых предметов, основой которой является технология блокчейн. DMarket был создан Владимиром Панченко в 2017 году.

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