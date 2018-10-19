В китайской версии EVE Online читеров будут отправлять в виртуальную тюрьму

Рейкьявик, , 11:49 — REGNUM В новой версии онлайн-игры EVE Online для Китая, которая выйдет в четвертом квартале 2018 года, пользователи, уличённые в читерстве (обход ПО игры с целью получения игровых благ или возможностей) могут оказаться в виртуальной тюрьме. Об этом 19 октября сообщил портал Kotaku.

На данный момент нет точной информации о том, какое именно наказание будут нести игроки, предполагается, что для освобождения им придётся совершать некие работы. Представители компании в интервью журналистам подчеркнули, что эти изменения коснутся только китайкой версии.

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Напомним, все подписчики космической многопользовательской игры (ММО) EVE Online играют на одном сервере, из-за этого данную игру часто называют самой массовой ММО. Однако компания CCP была вынуждена запустить в Китае отдельный сервер по причине особенностей законодательства этой страны.

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