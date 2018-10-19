В сентябре продажи электрокаров в России обрушились вдвое

Москва, , 09:44 — REGNUM В России за сентябрь 2018 года было продано лишь восемь новых электромобилей, что в два раза меньше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

По сведениям экспертов автомобильного рынка, за минувший месяц в России четыре человека приобрели электромобиль Nissan Leaf, еще трое стали владельцами Tesla Model X, а один покупатель купил хэтчбек Renault Twizy. В агентстве отметили, что падение продаж электрокаров в РФ произошло впервые с января текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно, что на вторичном авторынке России в период с января по август 2018 года было продано 1 339 электрокаров, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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