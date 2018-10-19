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Игра Call Of Duty: Black Ops 4 в первые выходные продаж собрала $500 млн

Техника

До этого в 2018 году самым успешным проектом была игра Far Cry 5

Санта-Моника, США, 19 октября 2018, 08:20 — REGNUM  Игра Call Of Duty: Black Ops 4 за первые четыре дня после старта продаж смогла принести компании Activision $500 млн. Об этом 18 октября сообщил журнал Forbes.

По мнению издания, практически наверняка это были самые успешные продажные выходные дни на рынке видеоигр в 2018 году. Ранее подобный результат показала игра Far Cry 5, которая за первую неделю продаж собрала $310 млн.

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Напомним, игра Call Of Duty: Black Ops 4 вышла в продажу 12 октября 2018 года. Она представляет собой многопользовательский 3D-шутер (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) и является пятой игрой в сюжетной подсерии Black Ops. Разработкой игры занимаются компании Treyarch, Beenox и Raven Software.

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