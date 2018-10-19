Игра Call Of Duty: Black Ops 4 в первые выходные продаж собрала $500 млн

Санта-Моника, США, , 08:20 — REGNUM Игра Call Of Duty: Black Ops 4 за первые четыре дня после старта продаж смогла принести компании Activision $500 млн. Об этом 18 октября сообщил журнал Forbes.

По мнению издания, практически наверняка это были самые успешные продажные выходные дни на рынке видеоигр в 2018 году. Ранее подобный результат показала игра Far Cry 5, которая за первую неделю продаж собрала $310 млн.

Читайте также: На Филиппинах хотят запретить Clash of Clans и DOtA

Напомним, игра Call Of Duty: Black Ops 4 вышла в продажу 12 октября 2018 года. Она представляет собой многопользовательский 3D-шутер (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие) и является пятой игрой в сюжетной подсерии Black Ops. Разработкой игры занимаются компании Treyarch, Beenox и Raven Software.

Читайте ранее в этом сюжете: Ответ Fallout: разработчики из России создали игру благодаря краудфандингу

Читайте развитие сюжета: Суд Австралии позволил создателям GTA V обыскать дома разработчиков читов