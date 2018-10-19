Названа самая популярная в России подержанная машина

Москва, , 08:03 — REGNUM На рынке подержанных автомобилей в России иномарки не составляют конкуренцию представителям российского автопрома. Так, самым востребованным автомобилем с пробегом в третьем квартале 2018 года стала Lada Priora. Её средняя стоимость составляет 238 тыс. рублей. Таковы данные рейтинга популярных на вторичном рынке России автомобилей, составленного аналитиками «Авито Авто».

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Также граждане РФ отдают предпочтение ВАЗ-2114 и ВАЗ-2110, средняя стоимость которых составляет около 119 тыс. рублей и 81 тыс. рублей соответственно. Эти модели занимают вторую и третью строчки рейтинга самых популярных подержанных машин.

Отметим, что в Топ-10 наиболее приобретаемых российскими автолюбителями машин попали всего две иномарки. Это Ford Focus, который расположился на четвёртом месте списка и Hyundai Solaris, замкнувший десятку популярных автомобилей с пробегом.

Также среди предпочитаемых подержанных автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4×4.

Добавим, что в зависимости от города пристрастия автолюбителей и их выбор подержанных автомобилей разнятся. Так, в Москве и Санкт-Петербурге самым популярным авто с пробегом стал Ford Focus, а в Новосибирске, Иркутске и Красноярске — Toyota Corolla.

По данным исследования, за третий квартал 2018 года в России средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 6% и достигла отметки 449 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года лидерство рейтинга самых популярных подержанных иномарок в России, опубликованного аналитическим агентством «Автостат», возглавлял Ford Focus.

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