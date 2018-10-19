Киев может получить от Вашингтона два «подержанных» фрегата

Киев, , 07:49 — REGNUM Министерство обороны Украины получило от властей США предложение о передаче Киеву еще двух «подержанных» боевых кораблей. Об этом со ссылкой на источники 18 октября пишет «Украинский милитарный портал».

Отмечается, что военный атташе посольства США передал украинским властям предложение о передаче ВМС Украины двух фрегатов типа «Oliver Hazard Perry» по программе «Избыточное имущество» (Excess Defense Article).

Следует напомнить, что 71 фрегат данного типа был спущен на воду с 1975 по 2004 год. На сегодняшний день эти корабли стоят на вооружении США, Турции, Тайваня, Испании, Австралии, Египта, Польши и Бахрейна.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском Балтиморе прошла торжественная церемония передачи Украине двух старых списанных катеров класса Island. Указанные 40-летние списанные корабли Киев приобрел за $10 млн.

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