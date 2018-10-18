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Японская фирма NTT Docomo представит самый тонкий и легкий телефон в мире

Техника

Японский оператор мобильной связи заявил о выпуске самого тонкого и легкого мобильного телефона в мире

Токио, 18 октября 2018, 20:03 — REGNUM  Ведущий японский оператор мобильной связи NTT Docomo объявил, что выпустит самый тонкий и легкий телефон в мире. Новый телефон KY-01L производства японской высокотехнологичной компании Kyocera будет весить 47 граммов с шириной 5,3 миллиметра.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», размер сенсорного экрана устройства будет составлять 9,1 на 5,5 сантиметров. Мобильный телефон будет иметь только основные функции: звонки, просмотр веб-страниц, текстовые сообщения. Он сможет поместиться в отделение для визитной карточки, говорится в сообщении компании. Новый телефон предназначен для тех, кто хочет иметь два мобильных телефона — для работы и для персонального использования.

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Зарубежная хроника
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