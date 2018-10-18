Ответ Fallout: разработчики из России создали игру благодаря краудфандингу

Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Российская студия разработчик Dark Crystal Games решила запустить новую игру и с этой целью провела успешную кампанию по сбору средств на разработку игры Encased на Kickstarter. В честь этого события разработчики выпустили особый трейлер игры и поделились деталями грядущего проекта, сообщает «Игромания».

Целью кампании на Kickstarter стал сбор $100 тыс. на разработку игры. На реализацию проекта деньги перечислили три тысячи человек, а выполнить план удалось на 120%. Благодаря такому результату, игра получит дополнительный контент: мобильную базу «Урсула», свободное исследование мира после завершения основной сюжетной линии, а также игровой режим Fallen Fortress, посвящённый сражению с волнами прибывающих противников.

Компания позиционирует свой проект как «Fallout вашей мечты», делая акцент на том, что игровая серия Fallout сильно изменила как визуальную, так и жанровую направленность, начиная с третьей части игры. Разработчики Encased считают, что современная игра серии Fallout должна быть изометрической пошаговой RPG (ролевая игра). Проекта опирается на популярное произведение братьев Стругацких «Пикник на обочине». Игрокам предстоит попасть в загадочный Купол, в бесконечных лабиринтах которого обнаруживаются таинственные артефакты.

Релиз игры планируется в 2019 году. Известно, что игра выйдет на PC, о возможности портирования на другие платформы и конкретной дате выхода разработчики пока не сообщили.

Напоминаем, что Kickstarter — сайт для привлечения денежных средств на реализацию творческих, научных и производственных проектов по схеме краудфандинга (то есть добровольных пожертвований). Kickstarter финансирует разнообразные проекты, такие, как создание фильмов независимого кинематографа США, комиксов, видеоигр, музыки и т. д.

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