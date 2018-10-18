Путин испытал представительский седан Aurus Senat на гоночной трассе в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 11:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин вместе с главой Египта Абдельфаттахом Сиси посетил «Сочи Автодром» и лично протестировал короткобазный седан Aurus Senat на гоночной трассе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств прибыли на лимузине Aurus в Олимпийский парк, где российский лидер показал своему египетскому коллеге новые российские автомобили данной марки.

«Главы государств осмотрели минивэн «Арсенал» и короткобазный седан «Сенат», на котором позже совершили поездку по трассе», — говорится в сообщении.

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Напомним, Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Изначально марка была создана в рамках проекта «Кортеж», который выпускал автомобили для первых лиц государства.

Проект Aurus реализуется с 2013 года при финансовой поддержке государства. В рамках проекта предполагается выпуск лимузинов, седанов, внедорожников и минивенов.

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