«Очень по-лавкрафтовски»: первые отзывы об игре Call of Cthulhu

Париж, , 11:27 — REGNUM Компания Sony на своём официальном портале опубликовала первые отзывы критиков и прессы о новом проекте компании — игре Call of Cthulhu. Детективный хоррор (ужастик) получил преимущественно положительные отзывы тестеров. На основе полученных рецензий разработчики игры создали предрелизный трейлер игры, сообщает «Игромания».

Журналисты и критики особенно отметили гнетущую атмосферу игры. «Зов Ктулху» подвергся сравнению с другими представителями жанра последних лет.

«Великолепно и очень по-лавкрафтовски», — сообщает портал IGN

«Прекрасная атмосфера», — делится мнением GameReactor

«Со времён Resident Evil 7 я не чувствовал такой напряжённой пугающей атмосферы», — проводит сравнительную параллель корреспондент портала GOD IS A GEEK

Другие тестеры уделили внимание особенности проекта — системе специальных детективных навыков, на которых основано прохождение игры. Также пользователи отмечают, что атмосферой и манерой повествования цифровая версия очень напоминает настольные игры по произведениям Говарда Лавкрафта.

«Мне действительно понравилась система детективных навыков», — сообщает корреспондент портала TheSixthAxis

«У меня было ощущение, словно я играю в настольную игру по «Зову Ктулху», — отметил портал PCGamer

«Зов Ктулху» — абсолютно сумасшедшая игра», — делится мнением автор портала Rock Paper Shotgun

Однако, несмотря на большое количество положительных отзывов, некоторые тестеры отмечают, что общая динамика повествования игры слишком неспешная и монотонная. Критики считают, что игра подобного жанра и стилистики обязательно найдёт «своего игрока», но понравится не каждому пользователю.

Действие игры будет происходить в 1920-х годах. Главный герой, бывший ветеран войны и частный сыщик Эдвард Пирс, прибывает на таинственный остров Даркуотер вблизи американского города Бостон, штат Массачусетс, и ему предстоит разгадать таинственное убийство семьи Хокинс

Напоминаем, что Call of Cthulhu (с англ. — «Зов Ктулху») — мультиплатформенная компьютерная игра в жанре «детективный хоррор» с элементами RPG (ролевой игры), разработанная Cyanide Studio и издающаяся компанией Focus Home Interactive. Выпуск игры запланирован на 30 октября 2018 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One. Игра создана по мотивам творчества писателя Говарда Лавкрафта, в частности его рассказа «Зов Ктулху».

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